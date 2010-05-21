В Свердловской области создадут крупный центр активного отдыха

К 2020 году число посетителей парка должно составить 250 тыс. человек в год. Как пишет АПИ, в прошлом году территорию парка посетили более 50 тысяч человек, в том числе иностранцы. Парк протянулся на 42 километра вдоль реки Серга, от города Нижние Серги до посёлка Аракаево. «Оленьи ручьи» сегодня превратились в живой музей уральской природы. На этой территории находятся самые крупные пещеры Свердловской области – Дружба и Аракаевская.