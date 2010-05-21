Выпускники г. Нижний Тагил прощаются со школой

Обычно традиционный праздник прощания со школой проходит 25 мая. Но пришлось поменять из-за ЕГЭ – по правилам «последний звонок» проводится не позднее, чем за пять дней до даты первого экзамена. В этом году ЕГЭ назначен на 27 мая. В 67 школах и пригорода сегодня прошли торжественные линейки. А в 16 часов в парке Бондина выпускников ждут на праздничном концерте. Как отмечает ntagil.org, употреблять спиртное на территории школ, гимназий и лицеев учащимся запрещено.