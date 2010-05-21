Выпускники г. Нижний Тагил прощаются со школой
21 мая 2010, 15:08ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня во всех тагильских школах звучат «последние звонки». 9-е классы заканчивают 3448 юношей и девушек, 11-е классы - 1715 выпускников.
Обычно традиционный праздник прощания со школой проходит 25 мая. Но пришлось поменять из-за ЕГЭ – по правилам «последний звонок» проводится не позднее, чем за пять дней до даты первого экзамена. В этом году ЕГЭ назначен на 27 мая. В 67 школах и пригорода сегодня прошли торжественные линейки. А в 16 часов в парке Бондина выпускников ждут на праздничном концерте. Как отмечает ntagil.org, употреблять спиртное на территории школ, гимназий и лицеев учащимся запрещено.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей