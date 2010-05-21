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За год средняя зарплата тагильчан выросла на 500 рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За год средняя зарплата тагильчан выросла на 500 рублей

21 мая 2010, 15:15ОбществоArtem
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