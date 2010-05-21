За год средняя зарплата тагильчан выросла на 500 рублей
21 мая 2010, 15:15ОбществоArtem
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По данным нижнетагильского отдела Госстатистики, в первом квартале 2010 года средняя заработная плата в Нижнем Тагиле составила 16 тысяч 114 рублей.
Тогда как год назад она была на уровне 15-ти тысяч 525-ти рублей. При этом, стоимость продуктового набора из 33-х продуктов – мяса, молока, масла, рыбы, сахара, фруктов, овощей, печенья, - выросла на 100 рублей. В апреле 2010 этот набор стоит 2 тысячи 372 рубля. А год назад – 2 тысячи 285 рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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