За год средняя зарплата тагильчан выросла на 500 рублей

Тогда как год назад она была на уровне 15-ти тысяч 525-ти рублей. При этом, стоимость продуктового набора из 33-х продуктов – мяса, молока, масла, рыбы, сахара, фруктов, овощей, печенья, - выросла на 100 рублей. В апреле 2010 этот набор стоит 2 тысячи 372 рубля. А год назад – 2 тысячи 285 рублей.