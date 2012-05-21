Автомобилей с мигалками станет вдвое меньше с 1 июля

Кроме того, губернаторы теперь могут пользоваться спецсигналами только в своих субъектах федерации, а главам федеральных ведомств — только в Москве. Исключение из этого правила сделано для машин Генпрокуратуры, следственного комитета РФ, МВД, Минобороны, Государственной фельдъегерской службы и ФСБ. Мигалки остались у следующих ведомств: ФСБ — закреплено 197 машин со спецсигналами МВД — 100 машин Государственной фельдъегерской службы — 60 машин Руководители субъектов федерации — 83 машины Правительство РФ — 28 машин Администрация президента — 20 машин Генпрокуратура – 30 машин Следственный комитет — 12 машин Минобороны — 20 машин Госдума — 8 машин Совет Федерации — 5 машин СВР, ФСКН, ГУСП, Управделами президента РФ, ФАС, Росфинмониторингом — по одной машине. В феврале Владимир Путин на встрече с доверенными лицами обещал в случае победы на президентских выборах сократить число мигалок «до нескольких десятков». Спецсигналы предполагалось оставить только у тех должностных лиц, которые имеют государственную охрану, и тем, кому требуется физическая защита.