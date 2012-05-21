Километровая очередь за посылкой – кризис на почте Екатеринбурга

Суть в том, что на почте работает несколько окон: одно выдает людям посылки,другое принимает платежи и так далее. Естественно, время, затрачиваемое накаждого человека разное, но в итоге людям приходиться мириться, и ждать по 2часа, чтобы оплатить квитанцию.

Девушка-почтальон работает по 10-12 часов в день, при этом, не прерываясь наобед. Клиенты не понимают, как можно было допустить такую ситуацию, нервничают,жалуются. Только спустя месяц в это почтовое отделениеприслали сотрудницу изсоседнего - очередь меньше не стала, но справляться с работой стало немноголегче.

Печальный факт, но такая ситуация не только на этой почте.

Екатеринбургский почтамт не смотря на то, что существуют кадровыепроблемы все-таки не закрывает ни одно городское отделение, кадровые проблемыздесь очень серьезные, у нас не хватает порядка 86-ти операторов связи, те,которые работают на кассе с живой очередью говорит пресс-секретарьСвердловского филиала «Почты России» Анна Первушина.

Основная проблема поиска сотрудников в том, что нестыкуются затраты человека (график, объем работы) и материальные выплаты (низкаязарплата операторов связи).