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Километровая очередь за посылкой – кризис на почте Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Километровая очередь за посылкой – кризис на почте Екатеринбурга

21 мая 2012, 09:53Общество
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