Лихач на Audi сбил четырех человек на автобусной остановке в Подмосковье
21 мая 2012, 07:15ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня, 21 мая, около 7:00 утра в Подмосковье автомобиль Audi сбил четырех пешеходов, ожидавших автобуса на остановке. Трое из них погибли на месте, четвертый был госпитализирован с тяжелыми травмами. Авария произошла в районе деревни Зеленково Истринского района.
По данным МВД, лихач не справился с управлением, так ехал с существенным превышением скорости: он и еще один молодой человек, также на автомобиле марки Audi, устроили гонку на дороге. Полиция задержала обоих водителей, в настоящее время проводится проверка. По неподтвержденным данным, они являются гастарбайтерами, а врезавшаяся в автобусную остановку машина принадлежат их нанимателю, который не давал разрешения на управление авто, передает «Вести ФМ».
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей