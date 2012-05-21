Лихач на Audi сбил четырех человек на автобусной остановке в Подмосковье

По данным МВД, лихач не справился с управлением, так ехал с существенным превышением скорости: он и еще один молодой человек, также на автомобиле марки Audi, устроили гонку на дороге. Полиция задержала обоих водителей, в настоящее время проводится проверка. По неподтвержденным данным, они являются гастарбайтерами, а врезавшаяся в автобусную остановку машина принадлежат их нанимателю, который не давал разрешения на управление авто, передает «Вести ФМ».