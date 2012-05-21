На набережной Тагильского пруда теперь чисто – спасибо активистам «Молодой Гвардии ЕР»

Однако17 мая в рамках VII городского молодежного экологического субботникаактивные и веселые ребята потрудились наславу, собрав «все ненужное» в большие мешки. Ребятам удалось чуть не с горкойзаполнить грузовик, который отвез мусор туда, где ему полагается быть. Помимоучастка напротив фонтана чистым стал и спуск к воде (каменная лестница). Командаштаба «Молодая Гвардия» уверена, что работа выполнена на «5+».