На набережной Тагильского пруда теперь чисто – спасибо активистам «Молодой Гвардии ЕР»
21 мая 2012, 14:39Общество
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На днях молодые люди из «Молодой Гвардии» Единой России, а также несколько ребят из школы №24 привели в порядок объект на набережной напротив центрального фонтана. Это одно из самых популярных мест в городе, где тагильчане готовы гулять днем и ночью. К сожалению, не всегда жители города соблюдают простейшее правило «Оставлять мусор в специальных контейнерах». В то же время накопился «прошлогодний» мусор - старые листья, ветки, сухая трава.
Однако17 мая в рамках VII городского молодежного экологического субботникаактивные и веселые ребята потрудились наславу, собрав «все ненужное» в большие мешки. Ребятам удалось чуть не с горкойзаполнить грузовик, который отвез мусор туда, где ему полагается быть. Помимоучастка напротив фонтана чистым стал и спуск к воде (каменная лестница). Командаштаба «Молодая Гвардия» уверена, что работа выполнена на «5+».
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