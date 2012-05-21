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Организаторам митинга и автопробега удалось собрать порядка 200 подписей под официальными обращениями к властям (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Организаторам митинга и автопробега удалось собрать порядка 200 подписей под официальными обращениями к властям (ФОТО, ВИДЕО)

21 мая 2012, 19:36ОбществоВалерия Лошкарева
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