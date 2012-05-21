Организаторам митинга и автопробега удалось собрать порядка 200 подписей под официальными обращениями к властям (ФОТО, ВИДЕО)

Все официальные лица поблагодарили собравшихся за выражение активной гражданской позиции и неравнодушие к одной из главных проблем города. Никита лично высказал благодарность участникам митинга и автопробега за то, что, несмотря на хорошую погоду и желание разъехаться по садам, люди пришли на площадь поддержать протест.

Кстати, немногочисленность собравшихся организаторы объясняют не только по-летнему теплой погодой. «Тагил без ям» считает: люди видят, что многое уже делается для решения проблемы, и поэтому народное недовольство потихоньку утихает. При этом нужно отдать должное тому, что такое внимание властей к тагильским дорогам и активная деятельность дорожных служб по их ремонту лишь подтверждает огромную работу, проведенную общественниками Нижнего Тагила.