Организаторам митинга и автопробега удалось собрать порядка 200 подписей под официальными обращениями к властям (ФОТО, ВИДЕО)
19 мая на Театральной площади Нижнего Тагила состоялся митинг, посвященный ужасающему состоянию тагильских дорог. На нем выступили с речью заместитель министра транспорта Свердловской области Александр Сидоренко, заместитель главы города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Вячеслав Данилов, председатель Городской думы Александр Маслов, а также председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.
Все официальные лица поблагодарили собравшихся за выражение активной гражданской позиции и неравнодушие к одной из главных проблем города. Никита лично высказал благодарность участникам митинга и автопробега за то, что, несмотря на хорошую погоду и желание разъехаться по садам, люди пришли на площадь поддержать протест.
Кстати, немногочисленность собравшихся организаторы объясняют не только по-летнему теплой погодой. «Тагил без ям» считает: люди видят, что многое уже делается для решения проблемы, и поэтому народное недовольство потихоньку утихает. При этом нужно отдать должное тому, что такое внимание властей к тагильским дорогам и активная деятельность дорожных служб по их ремонту лишь подтверждает огромную работу, проведенную общественниками Нижнего Тагила.
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru