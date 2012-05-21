По пьесе тагильчанки в Москве поставили спектакль

Талантливая ученица Коляды уже замечена профессиональной средой – в прошлом году она стала лауреатом литературной премии «Дебют » за ряд своих работ, в том числе и за эту.

Пьеса «Однажды мы все будем счастливы» отличается чувством беспощадности жизни, бытовой неприглядностью и пристальным вниманием к изломам человеческой души. Это монолог девушки. Дочка школьной уборщицы, диковатая, рябая, стесняющаяся своей бедности, все время вынужденная защищаться, а значит, и нападать, – героиня Васильевой похожа на затравленного волчонка. Но пьеса не сентиментальна, героиня не жалуется на жизнь, она просто рассказывает, и этот рассказ – диагноз не только обществу, но и ей самой.