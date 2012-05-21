Прототипом нового Subaru WRX станет концепт Advanced Tourer

Разработчики официально не озвучивали, предвестником какой именно модели является концепт, но слухи о том, что в Токио показали новый Outback, оказались самыми стойкими. Между тем, издание Motor Trend сообщает со ссылкой на собственные источники, что следующее поколение Subaru WRX, лишившееся в названии модели слова Impreza, будет выполнено именно в той стилистике, которую демонстрировал прототип Advanced Tourer. Во всяком случае, спортивный седан позаимствует у концепта как минимум оформление лицевой части, задний диффузор и трапециевидные оконечники выпускной системы. Таким образом, новое поколение WRX, вероятнее всего, будет крупнее предыдущих, что, как отмечает Motor Trend, вполне согласуется с намерениями Subaru развивать свой спортседан в сторону Gran Turismo. Тем не менее, седан и хэтчбек должны сохранить жесткие настройки подвески. Какой именно силовой агрегат получит новинка, пока неизвестно: высказываются как предположения, что им станет двухлитровый турбированный Boxer, так и версия о гибридной силовой установке, аналогичной показанной на Advanced Tourer. Уточняется, впрочем, что в любом случае мощность силового агрегата может достичь 320 л.с. Ожидать появления нового поколения Subaru WRX стоит не ранее 2015 года.