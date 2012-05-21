Уникальный суперкар Ferrari стал рекордсменом Нюрбургринга

Наиболее близкое время круга к результату P4/5 Competizione показало купе Pagani Zonda R, тоже не предназначенное для использования на дорогах общего пользования. Эта модель проехала «Северную петлю» за 6 минут 47,50 секунды. В основе Ferrari P4/5 Competizione лежит шасси модели Ferrari F430 Scuderia, а кузов автомобиля полностью изготовлен из карбона. Технические детали этого проекта не разглашаются. Это уже второй проект, реализованный компанией для Гликенхауса. В 2006 году был построен гражданский вариант P4/5 с 660-сильным двенадцатицилиндровым мотором на базе модели Enzo.