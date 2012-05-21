Уникальный суперкар Ferrari стал рекордсменом Нюрбургринга
21 мая 2012, 07:24ОбществоРОман БОТов
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Эксклюзивный гоночный суперкар Ferrari P4/5 Competizione, созданный в единственном экземпляре по заказу частного коллекционера Джеймса Гликенхауса, установил абсолютный рекорд «Северной петли» Нюрбургринга среди всех автомобилей итальянской марки. Как сообщает сайт Jalopnik, купе в квалификации марафона «24 часа Нюрбургринга» проехало круг за 6 минут 51 секунды. Ранее самым быстрым Ferrari на немецком треке считался 700-сильный трековый суперкар 599XX, который под управлением тест-пилота производителя преодолел трассу за 6 минут 58,16 секунды.
Наиболее близкое время круга к результату P4/5 Competizione показало купе Pagani Zonda R, тоже не предназначенное для использования на дорогах общего пользования. Эта модель проехала «Северную петлю» за 6 минут 47,50 секунды. В основе Ferrari P4/5 Competizione лежит шасси модели Ferrari F430 Scuderia, а кузов автомобиля полностью изготовлен из карбона. Технические детали этого проекта не разглашаются. Это уже второй проект, реализованный компанией для Гликенхауса. В 2006 году был построен гражданский вариант P4/5 с 660-сильным двенадцатицилиндровым мотором на базе модели Enzo.
Фото со страницы проекта P4/5 Competizione на Facebook
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