В Нижнем Тагиле прошел первый танцевальный флешмоб. Следующий ожидается уже на День молодежи (ФОТО, ВИДЕО)

Сначала, когда время подходило к 15:00, мы думали, что погода испортит наши планы. Начался дождь, многие участники промокли, и потенциальных зрителей поубавилось. Но потом, когда вышло солнце, в парк буквально завалилась толпа народу с фотоаппаратами и камерами. Тогда мы поняли, что люди специально пришли, чтобы посмотреть на выступление рассказывает организатор флешмоба Светлана Яковлева.

В танце приняли участие порядка 25 человек. Они двигались слаженно, как и планировалось, говорит Светлана. Всем зрителям очень понравилось действо, и многие подходили и выражали свое восхищение.

Фото Юлии Пермяковой.

Между тем, флешмоберы не останавливаются на достигнутом, и уже на День молодежи обещают порадовать тагильчан еще одним танцем. Он состоится 23 или 24 июня, место пока не уточняется. Tagilcity.ru обещает следить за развитием событий и проанонсировать следующий флешмоб. Организаторы акции выражают признательность администрации парка Бондина за предоставление аппаратуры для ее проведения.