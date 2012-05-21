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В Нижнем Тагиле прошел первый танцевальный флешмоб. Следующий ожидается уже на День молодежи (ФОТО, ВИДЕО)
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В Нижнем Тагиле прошел первый танцевальный флешмоб. Следующий ожидается уже на День молодежи (ФОТО, ВИДЕО)

21 мая 2012, 17:23ОбществоВалерия Лошкарева
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