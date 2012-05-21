Владельцев восьми соток освободят от уплаты земельного налога

Проектом закона (со «скучным» названием «О внесении изменения в статью 389 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», но с содержанием, способным порадовать многих) предлагается вывести из-под объекта налогообложения по земельному налогу участки площадью не более 800 квадратных метров. При этом они должны быть единственными находящимися в собственности у налогоплательщика — физического лица. Что, считают инициаторы этой новации, справедливо, так как владение подобным участком земли вовсе не является признаком богатства. Скорее, для многих это возможность поправить здоровье, работая на земле. А для некоторых ещё и способ обеспечения себя и членов семьи овощами, фруктами и ягодами. И это, согласитесь, в связи с постоянным удорожанием сельскохозяйственной продукции тоже немаловажное обстоятельство.

Для справки: физически лицам и садоводческим товариществам в стране принадлежат 123,8 миллиона гектаров. Таких владельцев порядка 40 миллионов человек. То есть, чуть не треть всего населения России. Тогда как площадь участков, подпадающих под условия законопроекта, не превышает 400 тысяч гектаров. И в казну от них поступает 259,2 миллиона рублей земельного налога в годовом исчислении. Что всего-ничего, если рассматривать эту сумму в масштабах России. В то же время социальный эффект довольно ощутим, так как плательщики в основном люди пожилые, доходов у них негусто и каждая копейка на счету. А две трети из них являются ветеранами войны и труда.

К слову, поощрять стремление людей выращивать что-то на своем участке выгодно в целом для всего общества еще и с экономической точки зрения. Ведь именно садоводы и огородники производят 62 процента всей продовольственной продукции в стране — в том числе 90 процентов картофеля, 82 - овощей, 50 - ягод и 15 - молока. При этом они трудятся на участках в свое свободное время, а необходимые затраты покрывают из личных сбережений.