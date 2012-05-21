Все Mini JCW получат обновленный двигатель и новую трансмиссию

В John Cooper Works в процессе модернизации силового агрегата все же пошли на некоторое увеличение мощности, правда, чуть более результативный двигатель получит только одна модель. Официально заявлено, что грядущий кроссовер Mini Countryman JCW будет оснащаться 218-сильным 1,6-литровым турбомотором, тогда как прочие заряженные модели ателье по-прежнему располагают 211 лошадьми и 260 Нм крутящего момента. Тем не менее, благодаря некоторому усовершенствованию конструкции двигателя и его облегчению, а также применению системы старт-стоп и возможности рекуперации энергии торможения Mini JCW стали несколько экономичнее. В частности, 211-сильный хэтчбек теперь расходует не 6,9 л на 100 км пути в смешанном цикле, а 6,7 л, разгоняясь до 100 км/ч при этом по-прежнему за 6,5 секунд. Кроме того, в John Cooper Works отмечают и снижение объемов вредных выбросов. Стоит также отметить, что с июля 2012 года, когда выходцы из JCW получат доступ к обновленному двигателю, для этих моделей станет доступна и опциональная автоматическая коробка передач с подрулевыми переключателями, чего ранее в JCW не предлагали. C 6-ступенчатой АКПП хэтчбеки, купе и кроссовер станут чуть медленнее и прожорливее: к примеру, уже упомянутый Mini JCW потратит на ускорение до 100 км/ч на 0,2 с больше, израсходовав при этом на 100 км пути уже 7,1 л топлива.