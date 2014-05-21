Бренд Google назван самым дорогостоящим в мире
Бренд американской корпорации Google стал самым дорогим в мире по версии одной из крупнейших аналитических компаний Millward Brown. Составленный ею рейтинг из 100 торговых марок был опубликован во вторник.
По данным Millward Brown, стоимость бренда Google за год выросла на 40% до 159 млрд долларов, что позволило компании сместить с первой позиции прошлогоднего лидера - американскую технологическую корпорацию Apple. Стоимость ее торговой марки за прошлый год упала на 20% и составила 148 млрд долларов.
Третье место в общем рейтинге, как и в прошлом году, заняла компания IBM, несмотря на снижение сравниваемого показателя на 4% до 107 млрд долларов. Прежнюю позицию сохранил также компьютерный гигант Microsoft, расположившийся на четвертом месте. Стоимость его бренда выросла на 29% и составила 90 млрд долларов. Пятерку самых дорогих торговых марок замыкает сеть ресторанов быстрого питания McDonald's - 85 млрд долларов.
Российские компании в списке
Из российских компаний в топ-100 попали Сбербанк и МТС, занявшие 75-е и 80-е место соответственно. Российский оператор связи, стоимость бренда которого выросла на 14% до 12 млрд, также занял девятое место в списке самых дорогих торговых марок среди телекоммуникационных компаний. Лидером в данном рейтинге стала американская корпорация AT&T. Стоимость бренда Сбербанка за год не изменилась и составляет 12 млрд долларов.
В десятку самых дорогих нефтегазовых брендов из российских компаний вошли «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть», которая попала в список в первый раз. Стоимость ее торговой марки составляет 5 млрд долларов. Бренд «Газпром» за год подорожал на 1% до 6 млрд долларов. Стоимость торговой марки «Лукойл» снизилась на 5% до 4 млрд долларов.
Какие компании подорожали больше всего
Согласно составленному Millward Brown списку, больше всего за год подорожали торговые марки китайского телекоммуникационного гиганта «Тенсент» и крупнейшей в мире социальной сети Facebook. «Тенсент» вырос в цене на 97% до 53 млрд долларов, Facebook - на 68% до 35 млрд долларов.
Общая стоимость всех брендов, вошедших в топ-100, составила 2,9 трлн долларов, что на 12% больше прошлогоднего показателя. Значительнее всего за год подорожали торговые марки производителей одежды. Их общая стоимость выросла на 29% Аналитики Millward Brown также отмечают, что больше всего за год увеличились в цене (на 19%) европейские бренды.
На чем основывается рейтинг
Millward Brown составляет список самых дорогих брендов в мире с 2006 года. Как утверждают представители агентства, это единственный рейтинг, который основывается на опросе более 2 млн человек во всем мире и тщательном анализе бизнес-показателей тысяч компаний.
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