Бренд Google назван самым дорогостоящим в мире

По данным Millward Brown, стоимость бренда Google за год выросла на 40% до 159 млрд долларов, что позволило компании сместить с первой позиции прошлогоднего лидера - американскую технологическую корпорацию Apple. Стоимость ее торговой марки за прошлый год упала на 20% и составила 148 млрд долларов.

Третье место в общем рейтинге, как и в прошлом году, заняла компания IBM, несмотря на снижение сравниваемого показателя на 4% до 107 млрд долларов. Прежнюю позицию сохранил также компьютерный гигант Microsoft, расположившийся на четвертом месте. Стоимость его бренда выросла на 29% и составила 90 млрд долларов. Пятерку самых дорогих торговых марок замыкает сеть ресторанов быстрого питания McDonald's - 85 млрд долларов.

Российские компании в списке

Из российских компаний в топ-100 попали Сбербанк и МТС, занявшие 75-е и 80-е место соответственно. Российский оператор связи, стоимость бренда которого выросла на 14% до 12 млрд, также занял девятое место в списке самых дорогих торговых марок среди телекоммуникационных компаний. Лидером в данном рейтинге стала американская корпорация AT&T. Стоимость бренда Сбербанка за год не изменилась и составляет 12 млрд долларов.

В десятку самых дорогих нефтегазовых брендов из российских компаний вошли «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть», которая попала в список в первый раз. Стоимость ее торговой марки составляет 5 млрд долларов. Бренд «Газпром» за год подорожал на 1% до 6 млрд долларов. Стоимость торговой марки «Лукойл» снизилась на 5% до 4 млрд долларов.

Какие компании подорожали больше всего

Согласно составленному Millward Brown списку, больше всего за год подорожали торговые марки китайского телекоммуникационного гиганта «Тенсент» и крупнейшей в мире социальной сети Facebook. «Тенсент» вырос в цене на 97% до 53 млрд долларов, Facebook - на 68% до 35 млрд долларов.

Общая стоимость всех брендов, вошедших в топ-100, составила 2,9 трлн долларов, что на 12% больше прошлогоднего показателя. Значительнее всего за год подорожали торговые марки производителей одежды. Их общая стоимость выросла на 29% Аналитики Millward Brown также отмечают, что больше всего за год увеличились в цене (на 19%) европейские бренды.

На чем основывается рейтинг

Millward Brown составляет список самых дорогих брендов в мире с 2006 года. Как утверждают представители агентства, это единственный рейтинг, который основывается на опросе более 2 млн человек во всем мире и тщательном анализе бизнес-показателей тысяч компаний.