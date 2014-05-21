Как открыть вклад или счет в банке для физического лица?

Для того чтобы открыть счет или вклад, вам необходимо будет заключить договор с банком, с которым вы собираетесь сотрудничать. Типовая форма договора есть в каждом банке, поэтому подписывать его нужно на месте, предварительно ознакомившись со всеми условиями.

Какие документы понадобятся?

Самым главным документом является паспорт и ИНН, но последний документ могут потребовать не в каждом финансовом учреждении. Если вы открываете пенсионный вклад, то также потребуется пенсионное удостоверение.

Открыть счет в банке (в том числе и в Райффайзенбанк) может только лицо, получившее паспорт. То есть на момент открытия физическое лицо должно достигнуть четырнадцатилетнего возраста. Если вклад желает открыть иностранец, то он должен предъявить документы, которые подтверждают право пребывания в РФ, миграционную карту и паспорт.

Как открыть вклад в банке?

Для открытия вклада вам понадобится отделение для физических лиц. В каждом банке присутствуют стенды, а на столах разложены брошюры, в которых указаны все виды услуг, оказываемых банком, а также все виды вкладов, среди которых можно выбрать наиболее подходящий. Если вы что-то не поняли из информационного листа, то можете обратиться к консультанту, который есть практически в каждом банке. Лучше всего изучить информацию заранее, еще до прихода в банк.

При определении вида вклада обращайте внимание на наиболее выгодный вид депозита, какие он предлагает условия дохода, сроки и так далее. Для того чтобы подробнее узнать о капитализации, обратитесь за помощью к консультантам, которые разъяснят вам, какой доход вы будете получать ежемесячно.