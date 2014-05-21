Новый сезон автоспортивного проекта G-Drive Racing

20 мая в Москве состоялась презентация нового сезона российского автоспортивного проекта G-Drive Racing, спонсором которого выступает компания «Газпром нефть».

Руководитель проекта G-Drive Racing, директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов, глава AudiRussiaЕлена Смирнова, пилот команды G-DriveRacing Роман Русинов рассказали о сотрудничестве и задачах на сезон. В 2014 году G-Drive Racing участвует под российским флагом сразу в двух крупных сериях: Чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC и Blancpain Sprint Series.

На Чемпионате FIA WEC в группе LMP2 команда G-Drive Racing выступает третий год подряд во главе с россиянином Романом Русиновым, многократным победителем международных гонок. Команда G-DriveRacing открыла сезон 2014 года победой в Великобритании 20 апреля в гонке «6 часов Сильверстоуна», а также 3 мая заняла первое место в своем классе по итогам шестичасовой гонки в Бельгии на трассе Спа-Франкоршам. Главная гонка сезона – «24 часа Ле-Мана» пройдет 14-15 июня 2014 г. Еще пять этапов чемпионата пройдут в США, Японии, Китае, Бахрейне и завершатся в Бразилии. Также в составе экипажа выступают опытные пилоты – чемпион Международной серии Le Mans, призер и победитель мировых гоночных серий Оливье Пла и обладатель мировых и европейских подиумов Жюльен Каналь. Технический партнер G-Drive Racing – действующий чемпион FIA WEC – французская команда OAK Racing.

В 2014 г. автоспортивный проект G-DriveRacing вышел на новый уровень. Команда G-DriveRacing выступает на автомобиле AudiR8 в новом для себя виде гонок – спринтерских заездах категории GT3. В составе экипажа выступают Роман Русинов и Стефан Ортелли, заводской пилот Audi, многократный чемпион международных серий гонок на выносливость. Техническую поддержку команды обеспечивает Team WRT. В стартовой гонке сезона-2014 в рамках чемпионата BlancpainSprintSeries на французском треке Nogaro 21 апреля российская команда завоевала серебряную награду. В календаре чемпионата – еще шесть этапов: в Великобритании, Нидерландах, Словакии, Португалии, Бельгии и Баку. Также команда G-DriveRacing на AudiR8 LMSUltra примет участие в знаковой гонке «24 часа Нюрбургринга» 19-22 июня.

Летом 2014 года во второй раз G-DriveShow пройдет на центральных улицах четырех городов России: Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем Новгороде. Главным событием всех шоу станут показательные заезды Романа Русинова на болиде LMP2 и выступления известных дрифтеров и каскадеров.