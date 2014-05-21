Полицейские Нижнего Тагила провели акцию «Берегите лес от пожара» (ФОТО)

Школьники охотно откликаются на предложения полицейских самим поучаствовать в профилактической работе. Накануне учащиеся 7 «б» класса школы №7 вместе с педагогами и инспекторами ОДН отдела полиции № 17 вышли на улицы Дзержинского района. Прохожие издалека замечали мальчишек и девчонок в оранжевых галстуках. Подростки раздавали жителям района профилактические листовки, призывая беречь прекрасные уральские леса от пожаров.

Заместитель директора по правовому воспитанию школы Марина Борисенко похвалила учеников вместе с их классным руководителем Полиной Куликовой:

Этот класс - активисты волонтерского движения, активные помощники полиции в профилактике правонарушений не только в школе, но и на улицах родного района. Ребята всегда помогают в проведении внеклассных мероприятий, агитбригад в тесном сотрудничестве с инспекторами ОДН.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

Люди на улицах с пониманием относятся к подобным мероприятиям. Получая листовку из рук подростка, они чувствуют проявленную о них заботу, и, очень надеемся, будут более внимательны в непредвиденных ситуациях заметила капитан полиции Ольга Иванова.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

А в Ленинском районе инспекторы ПДН отметили лучших участников конкурса рисунков. Учащиеся школы № 23, начиная с начальных классов и заканчивая старшеклассниками, отразили в своих рисунках самое доброе отношение к лесу, как нашему общему богатству и достоянию, которое необходимо беречь и охранять. Почти в каждом классе разместились выставки детских рисунков. Инспекторы ПДН отдела полиции № 16, представители комиссии по делам несовершеннолетних и педагоги школы просмотрели десятки детских работ, отметив старание всех участников. Самые лучшие рисунки разместили на школьном стенде, на первом этаже школы.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

Сегодня начальник ОДН отдела полиции № 16 подполковник Елена Старостина и инспектор лейтенант полиции Анна Тумакова поблагодарили учащихся школы за участие в конкурсе рисунков «Берегите лес от пожара» и вручили сладкие подарки победителям трех возрастных категорий Виктории Сорокиной 3-а класс, Данилу Дублавскому 7-а класс и Данилу Борисову 9-а класс.