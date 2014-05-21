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Полицейские Нижнего Тагила провели акцию «Берегите лес от пожара» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полицейские Нижнего Тагила провели акцию «Берегите лес от пожара» (ФОТО)

21 мая 2014, 16:05Общество
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