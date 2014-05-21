Премия «Человек года 2014»: победители делятся секретами успеха (ФОТО)

Организатор события, городской портал Нижнего Тагила TagilCity.ru, уже во второй раз доказал, что Нижний Тагил – замечательный город с большими перспективами и светлым будущим, в котором живут настоящие патриоты, чьи заслуги важно и нужно подчеркивать. Именно эти люди - номинанты Премии «Человек года» - верят в свой город и в собственный успех.

На сцене Дворца культуры им.И.В.Окунева объявили имена 16-ти тагильчан, чьи заслуги за прошедший год были отмечены на особом уровне. Эти тагильчане войдут в историю города навсегда.

Они спасали наши жизни, рискуя собой.

Они брали награды мирового уровня, включая паралимпийское золото.

Они превращают Нижний Тагил в инвестиционно привлекательный, красивый и любимый город.

Они - эталон для каждого из нас.

Напомним, победители 15 номинаций – это выбор жюри, а «Личность года» определилась по итогам народного голосования на городском портале TagilCity.ru.

Андрей Викторович Геймбух стал победителем в номинации «Процветание». Коммерческий успех, которого добился этот предприниматель, влияет и на развитие Нижнего Тагила в целом. На вопрос TagilCity.ru о том, ожидал ли Андрей Викторович такого решения, бизнесмен иронично улыбнулся и сказал: «Конечно!». Кроме того, Андрей Геймбух поделился секретом успешного человека:

Больше работать, больше рисковать. Только в этом секрет успеха.

В номинации «За искусство» по решению жюри победителем стал Андрей Sneik, который был искренне удивлен своей победе:

На самом деле, я не ожидал победы, пришел с настроением, что победит кто-то другой, не я. Приятно очень, надеюсь, что и дальше будут такие же проекты, подарки за свою деятельность в Нижнем Тагиле. Впереди – очень много планов.

Совет от Андрея – «Заниматься тем, чем ты занимаешься». Он поблагодарил своих учеников, студию танца BNS.

Человек, который своим примером доказал, что в вопросах защиты природы общественность решает многое – Андрей Волегов. Он стал победителем в номинации «За природу». В глубине души он надеялся на победу и был искренне рад, когда его вызвали на сцену:

От меня большая признательность редакции TagilCity.ru, что в Нижнем Тагиле вы одни единственные из всех остались неравнодушными к вопросам защиты наших мест, не оставили, не бросили, а продолжаете сотрудничать. Предстоит большая работа впереди. Нужно пользоваться всеми возможностями, которые есть. Врагов «переворачивать» в друзей, искать пути соприкосновения для достижения цели, встречать новых людей и, соединяясь, пользоваться всеми средствами.

Для многих стало неожиданностью, что победу в номинации «За красоту» взял Ярков Вадим Владимирович, работник МУП «Тагильский трамвай». Всё дело в том, что новые вагоны, уже функционирующие в нашем городе, действительно украшают Нижний Тагил. Красота многогранна – это улицы, люди, город и вся наша жизнь. Вадим Владимирович поделился с TagilCity.ru:

Я очень польщен, в том плане, что это оценка не только моего вклада, но и всего нашего коллектива в целом. Для успеха нужно планомерно работать, смотреть на два шага вперед, и тогда успех придет! Благодарю организаторов, спонсора и весь город Нижний Тагил.

Самым добрым человеком, по мнению жюри, стала Анна Бишарова – она поднялась на сцену в качестве победителя в номинации «За доброту». Вот что рассказала Анна журналистам:

Честно, я не думала, что меня выберут, такое двоякое ощущение было – вроде бы и хочу победить, а вроде – сильно волнуюсь. Я не для себя делаю мою работу, не ради славы. В приюте мне нравится общаться с детьми, помогать им, устраивать праздники. Глядя на своих детей, я понимаю, что у многих нет мамы с папой. Им нужно тепло, не одноразовое, а постоянное. Мы дружим с детьми, хочется отдавать им частичку себя.

В номинации «За прославление Тагила» победительницей стала Михалина Лысова, паралимпийская чемпионка. Получить награду вышли родители спортсменки, поскольку сама она сейчас находится в Москве. Рассказали, что воспитывали такую успешную дочь с некоторой долей строгости, однако самое главное в семье – любовь.

Даниил Пискунов – юный победитель в номинации «Дети. За будущее». Даниил рассказал, что победы в номинации не ожидал. Скромно признался, что стать успешным человеком в таком возрасте получилось «как-то само собой».

Я даже как-то не надеялся, думал, победит кто-то другой. Спасибо всем большое за то, что верили в меня, всем друзьям, поддержке из Сочи. С Любой Максимовой я еще не списывался по поводу «Человека года». Она лежит в больнице в отделении химиотерапии. Как-то не получалось связаться сказал Даниил.

Алена Кошкина – победитель в номинации «Дети. За силу духа». Будучи номинанткой прошлой премии, Алена была очень рада получить такую награду в 2014 году. Об этом и заявила девочка со сцены.

Евгения Анатольевна Новокшенова по решению жюри стала «Человеком года» в номинации «За силу духа». Рассказывает, что победы не ожидала, но надеялась.

Приятно очень. Рецепт успешного человека простой – надо просто не останавливаться и идти вперед, и вперед, и вперед. Больше никак. Благодарю тех, кто за меня голосовал. Тех, кто всё это организовал, вам, за то, что освещаете это, продвигаете. Это моя маленькая галочка в мою копилку поделилась Евгения Новокшенова с TagilCity.ru.

Олег Анатольевич Полевщиков, начальник 9-го отряда противопожарной службы, за свой инновационный подход к работе пожарного получил награду в номинации «За инновации». Олег Анатольевич признался, что ожидал такого результата.

Очень приятно, что тагильчане и судьи приняли такое решение. Вопросы пожарной безопасности они не интересны, но они очень полезны для жизни. Мы стараемся от всей души, со всеми силами донести слова безопасности до тагильчан, до наших детей. Дети – наше будущее, которому мы передадим все свои полномочия.

Заслуженную победу в номинации «За мир» одержал начальник 5-ой поисково-спасательной группы Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила Левшин Андрей Анатольевич. Главная работа всех участников этой номинации – спасение человеческих жизней. По мнению жюри, Андрей Анатольевич оказался лучшим из лучших!

Шекуров Сергей Владимирович, тренер-преподаватель в «Центре адаптивного спорта», стал победителем в своей номинации – «За культуру»:

Решения не ожидал, но хотелось выиграть – также как и в спорте, всегда хочется выиграть. Работа с детьми – это всегда радость. Стремление дать детям то, что сам можешь и умеешь.

«Человек года» в номинации «За просвещение» - Давыдов Виктор Михайлович. Честно признался, что на победу надеялся:

Работа сложная. Надеялся, что это станет промежуточной наградой моей деятельности, толчок в будущем с удвоенной силой работать в детском доме. Могу дать один совет, что нужно верить в себя, в свои силы и стараться идти бодро по жизни. Хочу поблагодарить свою семью – жена, дочь, сын, которые терпят меня, что я работаю педагогом. Хотя жена тоже педагог и понимает меня.

Николай Романович Дербенёв, заведующий постановочной частью в ДК имени Окунева, художник, был очень рад, что стал победителем в номинации «За мудрость». Действительно, многолетняя работа принесла очень много плодов, много знакомств, в том числе за рубежом. Николай Романович поблагодарил городской портал TagilCity.ru за проведение премии и за то, что награда в номинации досталась именно ему.

«МегаОткрытием» 2014 года стало руководство «Центра адаптивного спорта» в лице Смышляевой Любови Сергеевны и Шефера Дмитрия Александровича.

Это новая школа, мы только год работаем, поэтому благодарны очень за то, что нас оценили, за то, что мы получили замечательные призы. Шесть членов нашего дружного коллектива номинировались. Сергей Шекуров подготовил целое созвездие детей на городские, на областные соревнования, где наши ребята берут призовые места. И не просто побеждают среди детей с ограниченными возможностями здоровья, но и среди здоровых детей. Дзюдоисты наши молодцы, замечательные ребята.

И по решению народного голосования в упорной борьбе победу одержала Светлана Геннадьевна Мусатова, главный волонтер Нижнего Тагила. Самые громкие аплодисменты получила именно эта номинантка, ведь ее подопечные, волонтеры, также помогали в проведении Премии «Человек года 2014».

Несомненно, искренние улыбки победителей, яркие наряды гостей, громкие аплодисменты зрителей, сопровождавшие этот вечер, запомнятся всем, кто 20 мая был на Премии «Человек года 2014».

Городской портал TagilCity.ru от души поздравляет победителей Премии «Человек года 2014». Это по-настоящему грандиозное мероприятие, в котором люди, номинанты получают не только заслуженное внимание, но и оценку жюри, в лице выдающихся граждан города. Наши номинанты – лучшие люди Нижнего Тагила!