Презентация нового Nissan Qasqai в автоцентре КОНКОРД 23 мая, в пятницу 19:00

Презентация нового Nissan Qasqai в автоцентре КОНКОРД 23 мая, в пятницу 19:00

23 мая пятница , 19:00. Черноисточинское шоссе, 1В Автоцентр КОНКОРД с гордостью представляет новое поколение легендарного кроссовераNISSAN QASHQAI. 23 мая пятница , 19:00. Черноисточинское шоссе, 1В Автоцентр КОНКОРД с гордостью представляет новое поколение легендарного кроссовера NISSAN QASHQAI. На презентации вас ждет: Официальные партнеры мероприятия: Приходите! Мы устроим настоящее веселье! С нетерпением ждем встречи! Команда автоцентра КОНКОРД Подробнее о новом Nissan Qashqai

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