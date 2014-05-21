Презентация нового Nissan Qasqai в автоцентре КОНКОРД 23 мая, в пятницу 19:00
21 мая 2014, 14:45ОбществоПолина
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23 мая пятница , 19:00. Черноисточинское шоссе, 1В Автоцентр КОНКОРД с гордостью представляет новое поколение легендарного кроссовераNISSAN QASHQAI.
23 мая пятница , 19:00. Черноисточинское шоссе, 1В
Автоцентр КОНКОРД с гордостью представляет новое поколение легендарного кроссовера
NISSAN QASHQAI.
На презентации вас ждет:
Официальные партнеры мероприятия:
Приходите! Мы устроим настоящее веселье! С нетерпением ждем встречи!
Команда автоцентра КОНКОРД
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