Проверка Транспортного Средства на предмет залога по банкам

Залог — это имущество или другие ценности, находящиеся в собственности залогодателя и служащие частичным или полным обеспечением, гарантирующим погашение займа или кредита. Среди прочего может являться залогом по кредиту и транспортное средство.

Для проверки на предмет нахождения в залоге используется VIN автомобиля. Проверка происходит в считаные минуты. В качестве результата – либо подтверждение отсутствия автомобиля в залоге, либо название организации (лица), обязательства перед которой обеспечены данным ТС (ТС находится в залоге).

Поставщик информации

Проверка ТС на предмет залога осуществляется по базе залоговых автомобилей кредитных бюро.

Как получить услугу?

Для того, чтобы воспользоваться услугой проверки ТС на предмет залога вам нужны VIN номер автомобиля, ПТС, номер двигателя, шасси или кузова на выбор.