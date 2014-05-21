Ребята из детского дома и сотрудники ПДН высадили «Аллею дружбы» в Горноуральском (ФОТО)
В Горноуральском детском доме близ Нижнего Тагила воспитываются 23 подростка в возрасте до 16 лет. Вот уже несколько лет, по словам начальника ОДН отдела полиции № 21 подполковника Татьяны Пинаевой подростки из этого образовательного учреждения «не беспокоили» сотрудников полиции: не было совершено ни одного преступления, никаких административных правонарушений, тем более самовольных уходов.
Это говорит о качественной совместной профилактической работе сотрудников полиции и администрации детского дома. Между полицейскими и подростками сложились настоящие дружеские отношения. Совместные мероприятия – это уже сложившаяся традиция.
В знак теплых добрых отношений сотрудники ПДН предложили ребятам вместе благоустроить территорию детского дома и высадить молодые деревья, назвав их символично «Аллея дружбы». В акции смогли принять участие все желающие.
Фото пресс-службы МВД в Нижнем Тагиле
Вместе с инспекторами ПДН ребята и их воспитатели, вооружившись лопатами, вышли на улицу в прекрасном настроении. Более десятка молодых яблонек, березок и рябинок высадили ребята прямо напротив центрального входа в детский дом. На каждом саженце теперь красуются именные таблички, заранее подготовленные воспитанниками детского дома.
Надеемся, что саженцы приживутся, ведь воспитанники будут за ними ухаживать. Теперь каждый из ребят с уверенностью сможет сказать, что уже в своей жизни посадил дерево. И пусть это доброе начинание будет их первым шагом в долгой и счастливой жизни отметила подполковник полиции Пинаева.
Фото пресс-службы МВД в Нижнем Тагиле
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