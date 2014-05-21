Ребята из детского дома и сотрудники ПДН высадили «Аллею дружбы» в Горноуральском (ФОТО)

Это говорит о качественной совместной профилактической работе сотрудников полиции и администрации детского дома. Между полицейскими и подростками сложились настоящие дружеские отношения. Совместные мероприятия – это уже сложившаяся традиция.

В знак теплых добрых отношений сотрудники ПДН предложили ребятам вместе благоустроить территорию детского дома и высадить молодые деревья, назвав их символично «Аллея дружбы». В акции смогли принять участие все желающие.

Фото пресс-службы МВД в Нижнем Тагиле

Вместе с инспекторами ПДН ребята и их воспитатели, вооружившись лопатами, вышли на улицу в прекрасном настроении. Более десятка молодых яблонек, березок и рябинок высадили ребята прямо напротив центрального входа в детский дом. На каждом саженце теперь красуются именные таблички, заранее подготовленные воспитанниками детского дома.

Надеемся, что саженцы приживутся, ведь воспитанники будут за ними ухаживать. Теперь каждый из ребят с уверенностью сможет сказать, что уже в своей жизни посадил дерево. И пусть это доброе начинание будет их первым шагом в долгой и счастливой жизни отметила подполковник полиции Пинаева.

Фото пресс-службы МВД в Нижнем Тагиле

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