Стоит ли покупать китайский осушитель

Для тех, кто желает получить от осушителя одновременно и качество, и не затратить на его покупку много денег, обращают свое внимание на модели китайского производства. Ведь именно такие осушители позволят сэкономить лишнюю копейку. Однако в этом случае возникает следующий вопрос: а не сломается ли этот прибор через месяц, ну или, в крайнем случае, через год, после покупки?

Чтобы ответить Вам на этот вопрос, приведем довольно простой пример, в котором сравним дешевую (китайскую) и дорогую (немецкую) модель осушителя воздуха. Это позволит понять, в чем собственно разница. И почему китайский «девайс» стоит так дешево.

Но прежде всего уточним, что далеко не в каждой дорогой модели, назовем их так – западного осушителя, имеются функции, которые есть в среднем китайском осушителе.

Основной разницей является уровень шума. Суть этого параметра ясна всем – чем ниже шум, тем меньше беспокойства, вызванного работой прибора. Дешевые модели не отличаются низкими показателями данной величины, причиной тому являются, конечно же, дешевые материалы и не качественные технологии, используемые в конкретном устройстве. Иными словами, работать бесшумно или даже терпимо, такой прибор не будет. Единственное, на что можно уповать – это то, что со временем Вы привыкните к этому шуму.

Многие считают, что резервуар для воды также является важным параметром, однако, многие модели поддерживают наличие шланга, который можно вывести на улицу (если это возможно) или в водосток. В иных случаях, если этот шланг попросту нельзя никуда «всунуть», этот параметр и в правду будет очень важен. В таком случае необходимо подбирать модель с более крупным резервуаром.

Но у этой медали есть и другая сторона, а именно то, что дешевые модели сильно отличаются своей производительностью, резервуары в таких устройствах наполняются куда медленнее, чем в дорогих. С этим связано и качество работы, чем больше помещение, тем слабее чувствуется результат от работы недорогого прибора.

Если Вы решили брать подобное устройство, то лучше выбирать «брендовую» продукцию – ту, на коробке которой есть логотип и название компании/завода, выпускающего данного рода технику, а не только название модели.