В Нижнем Тагиле патрулировали акваторию. Обнаружен нарушитель (ФОТО)

В ходе проверки установлено, что судоводители, занимающиеся прокатом граждан, в пути следования обеспечивают их спасательными жилетами, а также на маломерном судне имеется соответствующие нормы снабжения.

Причалы (пирсы) соответствуют мерам безопасности для посадки и высадки пассажиров, но у некоторых пирсов необходимо доработать информацию о правилах поведения на водных объектах.

В ходе патрулирования выявлен один самодельный понтон, который не зарегистрирован в установленном порядке. Его владельцу дано напоминание обратиться с заявлением в Пермский речной регистр, так как данное судно ГИМС не поднадзорно. На владельца вынесено постановление об Административном правонарушении и назначен штраф.