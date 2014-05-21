Юрий Биктуганов: «В Нижнем Тагиле обеспечение дошкольников местами в детских садах идет по плану»

Ключевой темой визита областного министра стало выполнение майских указов Президента Российской Федерации. В частности, обеспечение доступности дошкольного образования.

В Нижнем Тагиле обеспечение дошкольников местами в детских садах идет по плану сказал Юрий Биктуганов.

Представитель областного кабинета министров затронул еще одну важную тему - строительство новых школ в Нижнем Тагиле.

Заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец на одной из последних конференций отметила, что готовится к реализации федеральная программа обеспечения школьного образования сказал министр.

Она предполагает строительство новых образовательных учреждений. Задача муниципалитетов - уже сейчас подготовить необходимый пакет документов, чтобы попасть в эту программу. Итоги подготовительной работы будут известны осенью.

Живое обсуждение участников совещания вызвала тема «дуального» образования, при котором школьники смогли бы получать начальные профессиональные навыки на базе действующих промышленных предприятий. Чтобы обсудить возможности города, министр посетил центр по подготовке персонала Уралвагонзавода.

Я хочу на примере Нижнего Тагила показать, как можно реализовать эти планы сказал он.

Подводя итоги встречи, областной министр отметил, что сейчас важно спокойно и без нарушений провести кампанию по сдаче единого государственного экзамена и пожелал всем тагильским школьникам уверенности в своих силах.

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