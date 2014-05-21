Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Юрий Биктуганов: «В Нижнем Тагиле обеспечение дошкольников местами в детских садах идет по плану»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Юрий Биктуганов: «В Нижнем Тагиле обеспечение дошкольников местами в детских садах идет по плану»

21 мая 2014, 15:15ОбществоCorey
Читайте
также
Что делать при укусе змеи?
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»