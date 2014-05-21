Завершилась премия «Человек года-2014» в Нижнем Тагиле!

На протяжении долгого времени пользователи TagilCity.ru и жюри в лице авторитетных тагильчан - представителей Администрации, почетных граждан города, ведущих предпринимателей, медийно известных личностей и наиболее ярких участники Премии в прошлом году - выбирали лучших людей нашего города. Среди участников этого года - выдающиеся спортсмены, спасатели, деятели искусства, преподаватели и танцоры.

Все они входили в состав номинаций, объединивших в себе всевозможные стороны современной жизни. На сцене ДК им.Окунева названы имена 16-ти достойных тагильчан. О том, какие у них были впечатления, о том, какие советы дали самые успешные люди Нижнего Тагила и о том, какое мнение о премии осталось у гостей - читайте на TagilCity.ru.