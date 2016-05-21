Пять причин оформить ипотеку с компанией "Этажи":
1. Это бесплатно для наших клиентов! 2. Одобряемость с нами выше на 20%, т.к. банки доверяют нашей компании и нашим клиентам.
1. Это бесплатно для наших клиентов!
2. Одобряемость с нами выше на 20%, т.к. банки доверяют нашей компании и нашим клиентам.
3. Это очень экономит ваши деньги:
- если клиент самостоятельно подобрал не самое лучшее ипотечное предложение для себя и оформил ипотеку всего на 0,5% выше минимально возможного для него - клиент уже потерял порядка 250-450 т.р., в зависимости от срока и объёма кредита;
- банки дают нашим клиентам преференции: к примеру, на все программы ВТБ24, если клиент оформляет ипотеку через "Этажи", он получает скидку -0,5%, а по гос.поддержке - 0,3%;
- страхование с нами дешевле до двух раз.
4. Это очень экономит ваше время:
- мы в моменте дадим обширную консультацию сразу по всем подходящим для вас программам разных банков;
- вашу заявку мы проработаем сразу в нескольких банках, тем самым увеличим скорость и вероятность одобрения;
- вам не надо долго ходить по разным банкам, формировать заявки и ждать ответа, а потом отвечать на звонки их call-центров.
5. Большой опыт решения частных и сложных кейсов.
Вы можете сами рассчитать платеж у нас на сайте:https://tagil.etagi.com/ipoteka/