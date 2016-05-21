Пять причин оформить ипотеку с компанией "Этажи":

1. Это бесплатно для наших клиентов!

2. Одобряемость с нами выше на 20%, т.к. банки доверяют нашей компании и нашим клиентам.

3. Это очень экономит ваши деньги:

- если клиент самостоятельно подобрал не самое лучшее ипотечное предложение для себя и оформил ипотеку всего на 0,5% выше минимально возможного для него - клиент уже потерял порядка 250-450 т.р., в зависимости от срока и объёма кредита;

- банки дают нашим клиентам преференции: к примеру, на все программы ВТБ24, если клиент оформляет ипотеку через "Этажи", он получает скидку -0,5%, а по гос.поддержке - 0,3%;

- страхование с нами дешевле до двух раз.

4. Это очень экономит ваше время:

- мы в моменте дадим обширную консультацию сразу по всем подходящим для вас программам разных банков;

- вашу заявку мы проработаем сразу в нескольких банках, тем самым увеличим скорость и вероятность одобрения;

- вам не надо долго ходить по разным банкам, формировать заявки и ждать ответа, а потом отвечать на звонки их call-центров.

5. Большой опыт решения частных и сложных кейсов.