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Новости Нижнего Тагила

10 санитарок в Краснотурьинске подали в суд на больницу из-за понижения в должности

21 мая 2018, 14:05Добавить новость
больница,суд,Краснотурьинск,санитарка,уборщица,медики,закон

В Краснотурьинске в 2017 году 10 санитарок детской больницы обратились в суд. Они требуют наказать руководство больницы, где они работают.

Как сообщает «Вечерний Краснотурьинск», в местной детской больнице главврач издал приказ, согласно которому должность санитарки упраздняется и, чтобы работникам не лишится места, им было предложено написать заявление о переводе в уборщицы. Женщины послушали руководителя и перешли в уборщицы, при этом продолжая выполнять работу санитарок, но уже за меньшую зарплату. Чуть позже главврач приказ отменил, а женщины остались в должности уборщиц.

Ответчик от больницы посещает судебные заседания по делу санитарок и сообщает, что работницы сами, находясь на должности уборщиц, выполняют работу санитарок. Истцы же сообщают, что они поставлены в такие условия, при которых вынуждены продолжать выполнять работу санитарок.

Медработницы требуют восстановить их в должности и привлечь работодателя к ответственности.

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