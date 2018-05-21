10 санитарок в Краснотурьинске подали в суд на больницу из-за понижения в должности

В Краснотурьинске в 2017 году 10 санитарок детской больницы обратились в суд. Они требуют наказать руководство больницы, где они работают.

Как сообщает «Вечерний Краснотурьинск», в местной детской больнице главврач издал приказ, согласно которому должность санитарки упраздняется и, чтобы работникам не лишится места, им было предложено написать заявление о переводе в уборщицы. Женщины послушали руководителя и перешли в уборщицы, при этом продолжая выполнять работу санитарок, но уже за меньшую зарплату. Чуть позже главврач приказ отменил, а женщины остались в должности уборщиц.





Ответчик от больницы посещает судебные заседания по делу санитарок и сообщает, что работницы сами, находясь на должности уборщиц, выполняют работу санитарок. Истцы же сообщают, что они поставлены в такие условия, при которых вынуждены продолжать выполнять работу санитарок.





Медработницы требуют восстановить их в должности и привлечь работодателя к ответственности.