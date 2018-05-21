Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
10 санитарок в Краснотурьинске подали в суд на больницу из-за понижения в должности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

10 санитарок в Краснотурьинске подали в суд на больницу из-за понижения в должности

21 мая, 14:05Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»