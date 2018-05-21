10 санитарок в Краснотурьинске подали в суд на больницу из-за понижения в должности

Как сообщает «Вечерний Краснотурьинск», в местной детской больнице главврач издал приказ, согласно которому должность санитарки упраздняется и, чтобы работникам не лишится места, им было предложено написать заявление о переводе в уборщицы. Женщины послушали руководителя и перешли в уборщицы, при этом продолжая выполнять работу санитарок, но уже за меньшую зарплату. Чуть позже главврач приказ отменил, а женщины остались в должности уборщиц.