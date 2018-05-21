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Новости Нижнего Тагила

30 свердловчан остались без света после шторма на Урале (ФОТО)

21 мая 2018, 08:30Добавить новость
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Порядка 30 тысяч свердловчан остались без света в своих домах из-за прошедшей на Среднем Урале грозы. Речь идёт об Артинском, Красноуфимском, Михаловском, Первоуральском, Ревдинском, Сысертском и Белоярском районах Свердловской области.

После отключения специалисты оценивали объем погашенной нагрузки. Они сообщили, что технологические нарушения были зафиксированы на ЛЭП классом напряжения 110 – 35 кВ, а также на распределительных сетях.

Грозовой фронт в течение дня смещался на восток области, по ходу его движения фиксировались новые отключения, рассказали энергетики изданию Znak.com.

В частности, без света осталась Верхняя Пышма. Специалисты сразу же были задействованы в устранении неполадок.

В соцсетях появляются фотографии последствий урагана.

 

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Фото: Inburg


В Нижнем Тагиле также были зафиксированы последствия штормового ветра, обрушившегося на город днём 20 мая. Добавим, что штормовое предупреждение, объявленное в Нижнем Тагиле, будет действовать и 21 мая.

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