30 тысяч свердловчан остались без света после шторма на Урале (ФОТО)

После отключения специалисты оценивали объем погашенной нагрузки. Они сообщили, что технологические нарушения были зафиксированы на ЛЭП классом напряжения 110 – 35 кВ, а также на распределительных сетях.

Грозовой фронт в течение дня смещался на восток области, по ходу его движения фиксировались новые отключения, рассказали энергетики изданию Znak.com.

В частности, без света осталась Верхняя Пышма. Специалисты сразу же были задействованы в устранении неполадок.

В соцсетях появляются фотографии последствий урагана.

Фото: Inburg

В Нижнем Тагиле также были зафиксированы последствия штормового ветра, обрушившегося на город днём 20 мая. Добавим, что штормовое предупреждение, объявленное в Нижнем Тагиле, будет действовать и 21 мая.