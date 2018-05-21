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Новости Нижнего Тагила

1300 подпольных МФО обнаружены в России за первые три месяца 2018 года

21 мая 2018, 17:20Добавить новость
проверка,прокуратура,микрозаймы,МФО,нарушение,кредит
По истечению первых трех месяцев 2018 года Центробанком РФ было обнаружено порядка 1300 подпольных микрофинансовых организаций.

Ужесточение мер пресечения подобных мероприятий привёл к такому резкому росту подобных организаций. 
Как сообщают «Известия», за весь 2017 год были выявлены только 1374 тысячи подобные организации.

Такая динамика связана с более эффективной и системной работой по противодействию нелегальной деятельности, -- пояснили в ЦБ.


Ответственность за «чёрное» кредитование планируется ужесточить в несколько раз. 

Так, годом ранее ЦБ создал департамент по борьбе с подобного рода организациями.

При повторном незаконном кредитовании ответственную организацию ждёт штраф в размере от 500 тыс. руб. до 5 млн руб.

Также газета «Известия» со ссылкой на ведомство сообщает, что Федеральная таможенная служба (ФТС) создаст стоп-лист, куда автоматически попадут владельцы компаний, проводивших сомнительные операции во время перемещения денег и товаров через таможенную границу России.
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