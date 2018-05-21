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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбургские чиновники разместятся в туалете рядом с резиденцией Куйвашева (ФОТО)

21 мая 2018, 20:35Добавить новость
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В Екатеринбурге в помещении бывшего общественного туалета на ул. Пушкина, 17а, которое расположено рядом с резиденцией Евгения Куйвашева, могут разместить чиновников.

Помещение общественного туалета в столице Урала площадью 300 кв. м. продавалось несколько лет. Подразумевалось, что его продадут под ресторан, кафе или кальянную. Однако выкуплено здание было властями Свердловской области.

Сейчас помещение бывшего туалета переводят в собственность области, передача здания будет осуществляться в целях размещения органов госвласти региона. Кто именно займет здание, пока неизвестно, пишет Znak.


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