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Новости Нижнего Тагила

Крышу Нижнетагильского драмтеатра восстановят в рамках гарантийного ремонта (ФОТО)

21 мая 2018, 11:05Добавить новость
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В Нижнем Тагиле ведутся работы по восстановлению кровли Нижнетагильского драматического театра. Крыша была повреждена ураганным ветром во время грозы 20 мая.

Как сообщил заместитель Сергея Носова по городскому хозяйству и строительству Вадим Кулик, работы по устранению повреждений будут проведены в рамках гарантийного ремонта.

Разрушения были оперативно ликвидированы, приняты меры по предотвращению протечек во время дождя. Сегодня подрядчик и «Служба заказчика городского хозяйства» проведут осмотр объекта. После этого будет определен перечень необходимых работ и оговорены сроки по их проведению, сообщает администрация города.

Техническое решение и график устранения будут подготовлены сегодня до обеда, -- сказал Вадим Кулик.


Напомним, что первая майская гроза прогремела в Нижнем Тагиле в воскресенье, 20 мая.


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Фото: Михаил Иванов

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