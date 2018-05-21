Крышу Нижнетагильского драмтеатра восстановят в рамках гарантийного ремонта (ФОТО)

В Нижнем Тагиле ведутся работы по восстановлению кровли Нижнетагильского драматического театра. Крыша была повреждена ураганным ветром во время грозы 20 мая.

Как сообщил заместитель Сергея Носова по городскому хозяйству и строительству Вадим Кулик, работы по устранению повреждений будут проведены в рамках гарантийного ремонта.





Разрушения были оперативно ликвидированы, приняты меры по предотвращению протечек во время дождя. Сегодня подрядчик и «Служба заказчика городского хозяйства» проведут осмотр объекта. После этого будет определен перечень необходимых работ и оговорены сроки по их проведению, сообщает администрация города.





Техническое решение и график устранения будут подготовлены сегодня до обеда, -- сказал Вадим Кулик.



Напомним, что первая майская гроза прогремела в Нижнем Тагиле в воскресенье, 20 мая.







Фото: Михаил Иванов