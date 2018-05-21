Памятник Николаю II появится в Свердловской области

Памятник Николаю II появится в поселке Билимбай в Свердловской области.

Памятник последнему российскому императору появится в Свердловской области в поселке Билимбай. Как сообщает «ФедералПресс», данное заявление было сделано в Екатеринбурге на форуме, посвященном царской семье и организованном епархией Екатеринбурга.





Сообщается, что именно во время правления Николая II в Билимбае происходили знаковые события. Так, Билимбай посещал химик Менделеев, а в закрытом храме собирали самолет БИ-1.





Скульптура будет выполнена в виде бюста, на ней будет выгравирована надпись:

Во имя горячо любимой родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ним.



Это цитата из манифеста об отречении Николая II.





Напомним, что накануне в Екатеринбурге прошел детский крестный ход, посвященный памяти царской семьи.