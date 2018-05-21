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Новости Нижнего Тагила

Первый ролик к фильму о тайне перевала Дятлова вышел в свет (ВИДЕО)

21 мая 2018, 07:05Добавить новость
интернет,Свердловская область,видео,фильм,перевал дятлова,анонс,съемки
Руководитель съёмочной группы фильма «Перевал Дятлова. История, ставшая легендой» опубликовал на своих страницах в социальных сетях первый из серии роликов, анонсирующих киноленту. Сам продюсер назвал опубликованный ролик «анонсом тизера».

Дмитрий Артемьев, сценарист фильма про перевал Дятлова, поделился со своими подписчиками в социальных сетях первым анонсом к фильму.

Сам Артемьев называет опубликованное видео «анонсом тизера».

 

Обычно анонсирующий ролик короткий. Мы думали, что он будет секунд 20, а получилось почти 50. Мы посмотрели, посмотрели и поняли, что получилась цельная картинка и сокращать нечего. Так и оставили, -- пояснил сценарист.


Как сообщает Ura.ru, ролик в точности передаёт атмосферу перевала Дятлова: снежная пурга, заснеженные деревья, лыжня, протоптанная туристами. Тем, кто интересуется историей, произошедшей на перевале, создатели ролика оставили несколько примечательных деталей. Например, клетчатая рубашка одного из туристов, рука, бросающая ветки в костер, двое часов на руке другого дятловца.

В конце ролика дата 02.02.1959, когда погибла группа, сменяется на дату 06.06.2018, когда тизер к фильму станет доступен зрителям. Сам фильм «Перевал Дятлова. История, ставшая легендой» будет сниматься на территории Урала в течение всего года. Анонс фильма запланирован на 2019 год, к 60-летию со дня трагических событий.


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