Первый ролик к фильму о тайне перевала Дятлова вышел в свет (ВИДЕО)

Дмитрий Артемьев, сценарист фильма про перевал Дятлова, поделился со своими подписчиками в социальных сетях первым анонсом к фильму.



Сам Артемьев называет опубликованное видео «анонсом тизера».

Обычно анонсирующий ролик короткий. Мы думали, что он будет секунд 20, а получилось почти 50. Мы посмотрели, посмотрели и поняли, что получилась цельная картинка и сокращать нечего. Так и оставили, -- пояснил сценарист.



Как сообщает Ura.ru, ролик в точности передаёт атмосферу перевала Дятлова: снежная пурга, заснеженные деревья, лыжня, протоптанная туристами. Тем, кто интересуется историей, произошедшей на перевале, создатели ролика оставили несколько примечательных деталей. Например, клетчатая рубашка одного из туристов, рука, бросающая ветки в костер, двое часов на руке другого дятловца.



В конце ролика дата 02.02.1959, когда погибла группа, сменяется на дату 06.06.2018, когда тизер к фильму станет доступен зрителям. Сам фильм «Перевал Дятлова. История, ставшая легендой» будет сниматься на территории Урала в течение всего года. Анонс фильма запланирован на 2019 год, к 60-летию со дня трагических событий.



