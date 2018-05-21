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Новости Нижнего Тагила

Полная разруха: молочная кухня в поликлинике Нижнего Тагила требует капремонта (ФОТО)

21 мая 2018, 18:30Добавить новость
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Разрушенные стены, мусор, сгнившая штукатурка, покосившиеся окна, трещины в полу, рваные и грязные бахилы – такой видят молодые родители молочную кухню в детской поликлинике в Нижнем Тагиле. Тагильчанин, впервые получавший детское питание на Карла Маркса, 63, рассказал, что был шокирован антуражем детского учреждения.

Молодой папа из Нижнего Тагила поделился впечатлениями от первого посещения молочной кухни в детской поликлинике на Карла Маркса, 63.

 

Моя жена получила направление на молочную кухню для себя и нашего малыша. Находится данная кухня в детской поликлинике на Карла Маркса, 36 с торца дома. Поехал я по указанному адресу, а приехал на съемочную площадку фильма ужасов. Словно самый жуткий наркопритон помимо своего основного «предназначения» вдруг стал заниматься выдачей молочной продукции, -- рассказал тагильчанин.

 

По словам молодого отца, в здании он увидел разрушенные стены и полы, осыпавшуюся штукатурку, залежи старого шифера и покосившиеся окна. Он считает, что данная обстановка не увязывается с понятием «молочная кухня» в детском учреждении здравоохранения и подобных мест просто не должно быть.

 

Я даже сначала вышел и огляделся, туда ли я попал. Разрушенные стены, мусор, сгнившая штукатурка, следы ржавчины, старый шифер, рваные обои, покосившиеся окна, трещины в полу, рваные грязные бахилы. Дичайший контраст с тем, что, по моему мнению, должно быть в месте под названием молочная кухня. Таких мест просто не должно быть там, где радостные мамы и папы получают от государства бесплатную продукцию для себя и детей! Неужели то, что она бесплатная, так влияет на внешний облик этого здания, -- поделился впечатлениями житель Нижнего Тагила.

 

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В пресс-службе Детской городской больницы Нижнего Тагила редакции сообщили, что все здание поликлиники, в том числе и крыло, где находится молочная кухня, будет ремонтироваться. О запланированных сроках ремонтных работ в Детской городской больнице расскажут позже.

  

Мы реалисты! Сделать там евроремонт никто не просит! Может Голливуду сдавать это место для съемок и зарабатывать? Как бы то ни было, я очень надеюсь, что ситуация изменится, -- говорит посетитель молочной кухни. 

 

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© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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