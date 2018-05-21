Уральское ноу-хау: рабочие РЖД в Серове укладывают асфальт верхом «на лопате» (ВИДЕО)
21 мая, 16:40Общество
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В Сети появилось видео, на котором железнодорожники в Серове занимаются укладкой асфальта оригинальным способом — один из рабочих сидит верхом на прикаточном ролике для уплотнения дорожной смеси.
Рабочие Свердловской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») занимались ямочным ремонтом дорог.
На кадрах из видео заметно, что один из работников закатывал ямы специальным роликом для уплотнения дорожной смеси, а другой разместился верхом на аппарате, чтобы придать больше веса. По-видимому, у железнодорожников не было нужного оборудования.
На фоне видеозаписи слышен смех очевидцев. Однако пользователи Сети не разделяют такой позитив и считают, что такие кадры являются позорными для Серова, пишет URA.RU.
Видеоролик о рабочих разместил на своей странице в соцсети депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин.
Напомним, что недавно редакция TagilCity.ru выяснила,
Публикация от Дмитрий Ионин (@ionindm)20 Май 2018 в 10:23 PDT
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