«Диссернет»: «28% диссертации мэра Екатеринбурга — плагиат»
Портал «Диссернет» опубликовал данные исследования диссертации мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Согласно предоставленной информации, 28% диссертации скопировано, пишет Ура.ру.
Диссертацию на тему «Формирование системы планирования и активизации инвестиционной деятельности в регионе» мэр столицы Урала защитил в 1999 году в академии госслужбы. Работа состоит из 188 страниц, содержательная часть — 146 страниц, из них 41 страница содержит части текста, заимствованные в других источниках.
Наибольшее количество не оригинального текста взято из диссертации Оксаны Червонной, защитившийся годом ранее. Среди заимствований отмечены не только абзацы, но и целые страницы.
Если нет ссылок, мы расцениваем это как некорректное копирование, а в диссертации Высокинского нет ссылок на работы, откуда взят этот текст,сообщил корреспондентам Ура.ру представитель «Диссернета» в Екатеринбурге Кирилл Денисов.
Ранее Высокинского обвинили в подлоге статистических данных. Тогда координатор проекта «Диссернет» Сергей Пархоменко сообщил, что в таких случаях берутся данные чужого исследования, в которых заменяются даты на более актуальные.
Как передает Ура.ру, в мэрии пояснили, что диссертация Высокинского уже проходила проверку в 2010 и 2013 годах.