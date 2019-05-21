Диссертацию на тему «Формирование системы планирования и активизации инвестиционной деятельности в регионе» мэр столицы Урала защитил в 1999 году в академии госслужбы. Работа состоит из 188 страниц, содержательная часть — 146 страниц, из них 41 страница содержит части текста, заимствованные в других источниках.

Наибольшее количество не оригинального текста взято из диссертации Оксаны Червонной, защитившийся годом ранее. Среди заимствований отмечены не только абзацы, но и целые страницы.

Если нет ссылок, мы расцениваем это как некорректное копирование, а в диссертации Высокинского нет ссылок на работы, откуда взят этот текст,сообщил корреспондентам Ура.ру представитель «Диссернета» в Екатеринбурге Кирилл Денисов.

Ранее Высокинского обвинили в подлоге статистических данных. Тогда координатор проекта «Диссернет» Сергей Пархоменко сообщил, что в таких случаях берутся данные чужого исследования, в которых заменяются даты на более актуальные.