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Екатеринбургский депутат уволился с поста директора «Спецавтобазы» спустя 5 месяцев
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Екатеринбургский депутат уволился с поста директора «Спецавтобазы» спустя 5 месяцев

Вчера, 23:53ОбществоФото: E1.RU
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