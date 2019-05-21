Екатеринбургский депутат уволился с поста директора «Спецавтобазы» спустя 5 месяцев

Самой главной из поставленных задач Вихарев считал подготовку предприятия к началу мусорной реформы.

Предприятию был нужен антикризисный менеджер, способный в самые сжатые сроки выявить все мешающие нормальной работе проблемы и найти простые, но эффективные пути их решения. Наша команда смогла предложить такие решения за минимально возможные сроки, пояснил депутат.

Предыдущие руководители, по его мнению, представляли интересы ранее работавшей мэрии Екатеринбурга и планово разрушали предприятие и созданную на его основе инфраструктуру, необходимую для вывоза ТБО.