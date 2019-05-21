Глава Екатеринбурга предложил отчитаться перед депутатами о своей работе

21 мая на заседании думы уральской столицы был включен вопрос «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» за 2018 год», однако в начале собрания председатель Игорь Володин озвучил предложение Высокинского исключить вопрос и рассмотреть итоги развития города на заседании 30 мая.