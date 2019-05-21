Губернатор Хакасии тратит на чиновников больше, чем на ЖКХ

Полпред президента РФ Сергей Меняйло сообщил, что расходы только на зарплаты чиновников достигли 1,2 миллиардов рублей, что является рекордным показателем.

В ходе состоявшегося в Абакане заседания были подведены итоги проверки коммунальных сфер в Хакасии. По оценкам специалистов, к предстоящему зимнему сезону республика подготовиться не в силах. А причиной этому стала некомпетентность администрации и пассивное отношение к ситуации со стороны властей. В итоге в системе образования тарифов на услуги воцарился полный хаос. Однако специалисты установили, что за прошедший сезон предприятия ЖКХ сожгли на 87 тысяч тонн угля больше, чем было установлено нормативом. Львиная доля потраченного угля пришла на котельные, принадлежащие компании «ХакТЭК». Все перерасходы, которые составили 116 миллионов рублей, управляющие компании распределили по счетам населения Черногорска и Усть-Абакана.

Меняйло отметил, что такие цифры идут вразрез с реальными расходами предприятий. Кроме того, котельные не имеют входного и выходного контроля. Получилось так, подчеркнул Меняйло, что в Хакасии топили воздух.

Также его заинтересовало распределение бюджетных средств в регионе. Это связано с тем, что на прохождение следующего зимнего сезона в бюджете Хакасии заложен только 91 миллион рублей. Этих денег хватит только на ликвидацию технических нарушений. Для проведения плановых мероприятий этого недостаточно. Эксперты назвали примерную необходимую сумму для зимнего периода – 600 миллионов рублей, что в семь раз больше цифры, заложенной в региональном бюджете.

Меняйло отметил, что в бюджете региона траты на сферу ЖКХ составляют лишь 1,2%. На содержание региональный СМИ, к которым относятся телекомпания РТС и газеты «Хакасия» и «Хабар», выделяется 0,4% бюджета. Отмечается, что губернаторское телевидение насчитывает почти 400 сотрудников. Такая информация потрясла множество присутствующих чиновников.

Кроме того, существует ряд вопросов к средствам, заложенным на госаппарат. Только в 2019 году на содержание чиновников планируют потратить порядка 98 миллионов рублей, что превышает сумму, заложенную для подготовки к зиме.