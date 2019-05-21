Губернатор Свердловской области отчитался перед Заксобранием за 2018 год

Выступая перед Законодательным собранием Свердловской области, Евгений Куйвашев в первую очередь подчеркнул, что 2018 год был насыщенным и сложным. Это произошло, прежде всего, из-за выборов президента. Владимир Путин обозначил главам регионов приоритетные задачи, на решение которых в Свердловской области было потрачено 40 млрд рублей. Губернатор начал свой доклад с анализа тех изменений, которые произошли за прошедший год в социальной сфере.

19 тыс. уральских семей получили выплаты на третьего ребёнка и 6 тыс. семей — за первого. Материнский капитал составил 137 тыс. рублей.

Благодаря этим и другим мерам поддержки увеличивается количество многодетных семей: за последние 6 лет их число в Свердловской области выросло в 1,9 раза. Сокращается социальное сиротство, растет количество семей с приемными детьми,сказал Евгений Владимирович.

Выросли заработные платы работников бюджетной сферы. С 2012 года врачи стали получать в 1,9 раз больше, учителя — в 1,7 раза. При этом перед областным правительством поставлена задача по снижению уровню бедности к 2024 году.

Средняя продолжительность жизни в Свердловской области — 71 год. Повышая качество медицинского обслуживания, закупая новое оборудование, можно поднять этот возраст до 78 лет, а это еще одна задача для членов правительств на будущее,отметил губернатор.

Продолжается решение вопроса с детскими садами и школами — строятся новые и реконструируются старые образовательные учреждения.

В 2018 году было создано свыше трех с половиной тысяч дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных организациях Свердловской области. До конца 2020 года мы должны ввести около 17 тысяч новых мест в ясельных группах. Чтобы все школьники Свердловской области могли учиться в одну смену, нам необходимо к 2025 году создать в школах области более 150 тысяч новых учебных мест. В планах 2019 года — строительство и реконструкция 23 школ, в том числе четырех объектов — на условиях софинансирования из федерального бюджета. Для решения поставленной задачи темпы «школьного строительства» необходимо серьезно наращивать. Мы сейчас ведем переговоры с несколькими финансовыми учреждениями, чтобы включить механизмы государственно-частного партнерства для решения этой задачи. Как только мы остановимся на выборе партнера, мы с вами это обсудим. Особо важное направление — дополнительное образование и работа с одаренными детьми,подвёл итоги работы по социальному блоку глава области.

В рамках выступления Евгений Куйвашев также рассказал об успехах и достижениях региона в направлении экологии, здравоохранения, жилищного строительства и информационных технологий, развития бизнеса. Отдельным пунктом в докладе губернатора прозвучала подготовка Екатеринбурга и Нижнего Тагила к празднованию 300-летия.