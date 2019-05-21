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Губернатор Свердловской области отчитался перед Заксобранием за 2018 год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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0506 zakso 3

Губернатор Свердловской области отчитался перед Заксобранием за 2018 год

Вчера, 22:49ОбществоФото: gubernator96.ru
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