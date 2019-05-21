КПРФ предложила распустить думу Екатеринбурга из-за Храма-на-Драме

О данной инициативе сообщил глава обкома партии в Свердловской области Александр Ивачев. Он пояснил, что в конфликтах, связанных с Храмом-на-Драме, в первую очередь виновата власть.

Фракция КПРФ уверена, что главной причиной случившегося является неспособность городской думы принимать решение, основанное на мнении горожан,говорится в официальном обращении Ивачева.

Как отмечает депутат, единственным способом предотвратить повторение ситуации является решение о роспуске городской думы VII созыва. Также Ивачев предложил совместить выборы новых депутатов гордумы с всенародным голосованием по Храму-на-Драме.