КПРФ предложила распустить думу Екатеринбурга из-за Храма-на-Драме
Фракция КПРФ в гордуме Екатеринбурга попросила внести в повестку заседания, которое состоится 21 мая, вопрос о самороспуске на фоне общественного конфликта, пишет интернет-издание Znak.
О данной инициативе сообщил глава обкома партии в Свердловской области Александр Ивачев. Он пояснил, что в конфликтах, связанных с Храмом-на-Драме, в первую очередь виновата власть.
Фракция КПРФ уверена, что главной причиной случившегося является неспособность городской думы принимать решение, основанное на мнении горожан,говорится в официальном обращении Ивачева.
Как отмечает депутат, единственным способом предотвратить повторение ситуации является решение о роспуске городской думы VII созыва. Также Ивачев предложил совместить выборы новых депутатов гордумы с всенародным голосованием по Храму-на-Драме.
Напомним, что после пикетов, длившихся в сквере у Драматического театра с 13 мая, администрация Екатеринбурга пришла к решению о необходимости проведения голосования, которое позволит определить новое место для строительства храма. Предложение о проведении голосования на прошлой неделе выдвинул президент России Владимир Путин. 20 мая для участия в решении конфликта в Екатеринбург приезжали депутаты Госдумы.