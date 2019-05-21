Куйвашев назвал виновного в распределении участка под строительство Храма-на-Драме

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев пояснил, что выделением участков под строительство занимаются органы местного самоуправления. В ситуации со строительством Храма-на-Драме, решение принималось прошлой управленческой командой мэрии, об этом сообщил губернатор во время отчета о работе правительства региона перед Законодательным собранием.

Напомню, что этот участок был предоставлен органами местного самоуправления. Правда, предыдущей администрации. Но ничего нет совершенного, заявил Куйвашев.

Губернатор Свердловской области также пояснил, что теперь вопрос местоположения будущего храма будет решаться совместно с горожанами.

Евгений Куйвашев рассказал, что в настоящий момент проводятся консультации с архитекторами, градостроителями, инвесторами и епархией, а также собираются предложения жителей по новым площадкам для строительства храма.

По храму решение принималось представителями РПЦ и инвесторами. Будет вестись глубокое изучение общественного мнения. Будет проведен опрос. Площадка в сквере включена в перечень вместе с другими возможными вариантами, сказал губернатор.