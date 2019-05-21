На Урале экс-кинолог Росгвардии обвиняется в торговле наркотиками
Сегодня, 19:45ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге пред судом предстанет бывший кинолог, который обвиняется в торговле наркотиками, сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СКР.
Сюжеты: Екатеринбург
В январе 2019 года бывший начальник группы обеспечения роты разведения и выращивания служебных собак вместе с бывшим сослуживцем купил наркотики для того, чтобы сбыть их в Тюмени. Всего они подготовили 40 свертков, содержащих в общей сложности более 38 граммов наркотического средства. Также у экс-кинолога было обнаружено 0,5 грамма наркотика, которые он хранил для личного употребления.
Сообщник кинолога был осужден на 5 лет колонии. Уголовное дело в отношении второго обвиняемого направлено в суд.
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