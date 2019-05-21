Начальник свердловского угрозыска решил покинуть органы внутренних дел
Сегодня, 20:23ОбществоФото: пресс-служба Управления уголовного розыска
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Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мазаев уходит в отставку, сообщает Ура.ру.
Сообщается, что Мазаев уходит на пенсию по выслуге лет. Он уже написал рапорт, который будет рассматриваться на протяжении месяца.
Также заявления об увольнении написали еще два правоохранителя: Алексей Полупанов и Павел Пестов. Оба занимали посты замначальника Главного следственного управления.
39-летний Александр Мазаев возглавлял свердловский угрозыск семь лет.
Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пока никак не прокомментировал увольнения.
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