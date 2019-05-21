Пинаев и Куйвашев обсудили планы по развитию Нижнего Тагила

Глава региона обратил внимание на необходимость объединения возможностей с целью усиления организационных и финансовых возможностей муниципалитета. Согласно концепции подготовки к 300-летию Нижнего Тагила, в планах повышение качества жизни горожан, развитие инфраструктурных проектов, повышение инвестиционной привлекательности и расширении туристического потенциала города.

Мы успешно проводим работу по благоустройству города, строительству и реконструкции объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, реставрации объектов культурного наследия, рассказал Владислав Пинаев.

Наиболее значимыми проектами Нижнего Тагила является строительство мостового перехода через Тагильский пруд, возведение современной школы и новых детских садов, масштабная реконструкция территории историко-туристического кластера «Старый город» и создание суперсовременного «Единого многофункционального музейного центра» на базе комплекса ансамбля заводоуправления Демидовых.

Мы следуем выбранному горожанами девизу города «Не словами, а делами» и стараемся сделать Нижний Тагил комфортнее, удобнее и красивее, заявил мэр города.