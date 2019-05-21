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Пинаев и Куйвашев обсудили планы по развитию Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Buc 7238

Пинаев и Куйвашев обсудили планы по развитию Нижнего Тагила

Сегодня, 15:53ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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