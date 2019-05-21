Председатель Арбитражного суда Свердловской области заработала 4,8 млн рублей

Председатель Арбитражного суда Светлана Цветкова в 2018 году заработала 4,8 миллиона рублей, за предыдущий период она задекларировала 3,6 миллиона рублей. В имуществе главы арбитража также замечены изменения. Из отчета об имуществе исчезла доля в доме и участок земли. Среди новой недвижимости — квартира, приобретенная совместно с супругом. Также у председателя арбитража в собственности есть квартира площадью 65 квадратных метров.

Из имущественного списка также исчез автомобиль Audi, супруг Цветковой пересел с Range Rover Evoque на Jaguar E-Pace. Доход супруга Цветковой в 2018 году составил 1,5 миллиона рублей, в 2017 году он заработал 322 тысячи рублей.

Наибольший доход среди судей Арбитражного суда региона — у Елены Высоцкой, она заработала в прошлом году 6,8 миллиона рублей. В эту сумму вошла не только заработная плата, но и доход от продажи имущества, кредитные средства.