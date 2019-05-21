Родителей екатеринбургских школьников возмутили письма солдатам в Сирии
В Екатеринбурге четвероклассникам школы № 14 предложили написать письма солдатам, воюющим в Сирии. Это возмутило некоторых родителей, пишет портал Е1.
Как рассказала мама одного из учащихся, ей данное задание показалось странным. Женщина считает, что в четвертом классе ребенок еще мало понимает в политике и не в курсе обстановки в Сирии. Задание было дано на одном из уроков, детям нужно написать письмо в виде сочинения.
Корреспондентам Е1 в Департаменте образования Екатеринбурга пояснили, что задание дано в рамках акции «Письмо солдату», данное мероприятие проходит уже не первый раз. В ведомстве отметили, что подобные мероприятия прививают школьникам патриотизм.
Детки начинают понимать, что такое победа, что такое война и что мир лучше войны, сказали в департаменте.
Написать письмо солдатам, воюющим в Сирии, как отметили в департаменте, предложили организаторы акции — Союз ветеранов Афганистана.