Родителей екатеринбургских школьников возмутили письма солдатам в Сирии

Как рассказала мама одного из учащихся, ей данное задание показалось странным. Женщина считает, что в четвертом классе ребенок еще мало понимает в политике и не в курсе обстановки в Сирии. Задание было дано на одном из уроков, детям нужно написать письмо в виде сочинения.

Корреспондентам Е1 в Департаменте образования Екатеринбурга пояснили, что задание дано в рамках акции «Письмо солдату», данное мероприятие проходит уже не первый раз. В ведомстве отметили, что подобные мероприятия прививают школьникам патриотизм.

Детки начинают понимать, что такое победа, что такое война и что мир лучше войны, сказали в департаменте.